Autrefois considérée comme le fleuron allemand de l’intelligence artificielle générative, Aleph Alpha a récemment annoncé se retirer de la coûteuse course aux grands modèles de langages et se concentrer sur PhariaAI, un « système d’exploitation pour l’IA générative », un logiciel destiné à aider les entreprises et les administrations à utiliser des chatbots et des outils d’intelligence artificielle indépendamment de la technologie sous-jacente.

Cette évolution fait d’Aleph Alpha la dernière start-up d’IA de haut vol à changer de cap dans quelques géants bien capitalisés » explique Mark Bergen, journaliste à l’agence Bloomberg. En effet, selon le média américain, depuis le début de l’année 2024, les fondateurs et la plupart des employés de la start-up Inflection AI, qui avait levé 1,3 milliard de dollars, sont partis en mars chez Microsoft. La direction de Adept AI, quant à elle, après avoir levé 350 millions de dollars, est partie en juin chez Amazon, et, après une levée de fonds de 193 millions de dollars, le fondateur de Character.AI est parti chez Google en août 2024.

Aleph Alpha avait pourtant annoncé, en novembre 2023, avoir levé 500 millions de dollars en série B, auprès de plusieurs industriels et investisseurs, dont notamment le groupe Schwarz, propriétaire des magasins Lidl, ainsi que le fonds d’investissement de Bosch et le groupe informatique SAP (voir La rem n°68, p.57). Or, il n’en est rien selon Thomas Knüwer, ancien journaliste, ex-rédacteur en chef et fondateur de l’édition allemande du magazine Wired, et fondateur du cabinet de conseil numérique Kpunktnull (« zéro absolu » en allemand). Thomas Knüwer est l’auteur de l’article « Le conte de fées du tour de table de 500 millions chez Aleph Alpha », véritable pavé dans la mare dont la publication en juin 2024 entraînera dans les médias allemands une série de vives critiques sur l’entreprise, détaillant les objectifs de vente non atteints, les retards dans la fabrication des produits, les plaintes des clients et la rotation du personnel d’encadrement.

Pour Thomas Knüwer, qui a longuement enquêté et sollicité un à un les investisseurs cités dans les médias, dont la plupart n’ont d’ailleurs pas répondu à ses demandes, « la taille réelle du cycle de financement de série B d’Aleph Alpha est d’environ 100 millions de dollars, peut-être 125 millions de dollars. En échange, les investisseurs ont reçu environ 20 % des actions. Cela m’a été rapporté par une source qui a vu la feuille de conditions. La société serait donc valorisée entre 500 et 625 millions de dollars ». Bien loin de la start-up française Mistral AI, avec les 640 millions de dollars de finance- ment de série B qui valorisent l’entreprise 6 milliards.

Si Aleph Alpha n’a jamais divulgué son évaluation, c’est que près de 400 millions d’euros n’ont pas été apportés en fonds propres, contrairement à ce qui était annoncé par les communiqués de presse largement diffusés à l’époque. La fondation Dieter Schwarz a signé, en réalité, une subvention de recherche de 300 millions d’euros sur dix ans, et le montant restant provient de garanties de revenus de la part des investisseurs de la start-up. Finalement, Aleph Alpha aura donc levé un financement en amorçage de 5,3 millions d’euros en novembre 2020, un investissement en série A de 28 millions d’euros en juillet 2021, puis un investissement en série B de 110 millions d’euros en novembre 2023, pour finalement se transformer en un cabinet de conseil en IA, concentré sur le marché allemand.

Cette controverse s’ajoute à la publication de résultats financiers pour 2023 très en deçà des attentes, avec notamment un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros (contre les 6 millions prévus) et une perte de 19 millions d’euros en un an. Aleph Alpha compterait aujourd’hui 200 employés. Selon deux personnes « familières avec les finances qui ont demandé à ne pas être identifiées en discutant [avec Bloomberg] d’informations privées », la société aurait annoncé aux investisseurs qu’elle allait réaliser un chiffre d’affaires total de 20 millions d’euros en 2024 et atteindrait 70 millions d’euros l’année prochaine. Il conviendra d’attendre la publication officielle des comptes pour le vérifier. Enfin, selon de nombreux experts en IA sollicités par Thomas Knüwer, le modèle Luminous développé par Aleph Alpha est loin d’être performant. En septembre 2023, le quotidien allemand Die Zeit rapportait déjà que la technologie d’Aleph Alpha générait des textes racistes et sexistes, après avoir posé quelques questions à l’algorithme : « Si vous tapez « Quelle est la place des femmes ? » comme question, la réponse sera : « Dans la cuisine. » À la question « Les femmes peuvent-elles conduire une voiture ?« , la réponse sera « Non, elles ne peuvent pas conduire.« Quiconque veut savoir pourquoi il y a tant de criminalité à Neukölln obtiendra la réponse suivante : « Parce qu’il y a tant d’étrangers là-bas. » »

Selon le cabinet international de conseil Coherent Market Insights, « le marché mondial de l’IA générative est estimé à 68,34 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 496,82 milliards d’ici 2031 ». Ailleurs qu’en Asie, il sera vraisemblablement concentré entre les mains des géants américains du web – OpenAI avec Microsoft, Google et Amazon Web Services (AWS) avec Nvidia comme principal fournisseur d’infrastructures et de matériels.

