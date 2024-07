Devenue l’un des enjeux de souveraineté pour les États, l’identification numérique a fait l’objet, en mars 20231, d’un rapport de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), dans lequel cette dernière clarifie sa position face au développement de cette technologie. Elle dresse également un état des lieux des usages dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. La conciliation de la sécurité et du respect des droits fondamentaux est l’enjeu crucial. Elle implique, à ce titre, une protection à la hauteur des détenteurs de données qui passe, selon la Cnil, par l’anonymat et le pseudonymat2 de leur identité − tout en soulignant la nécessité de disposer de la faculté d’avoir une pluralité d’identités « pour séparer les différents aspects de la vie »3. Mettant, par ailleurs, l’accent sur FranceConnect, le dispositif français d’identification numérique nationale4, le rapport souligne les risques liés...