Mediaset veut consolider sa filiale espagnole

MFE, l’ex-Mediaset, a lancé une OPA sur sa filiale espagnole. Il continue d’investir dans ProSiebenSat.1, avec en ligne de mire la consolidation des marchés européens.

Après avoir envisagé la création d’un « Netflix européen » en partenariat avec Vivendi (voir La rem n°38-39, p.63), une opération qui s’est soldée par un conflit entre les deux associés et par la montée de Vivendi dans le capital de Mediaset (voir La rem n°41, p.65), le groupe contrôlé par la famille Berlusconi relance sa stratégie de consolidation des médias audiovisuels en Europe. Celle-ci passe par la holding MediaForEurope (MFE), localisée aux Pays-Bas, qui a été créée pour neutraliser l’influence de Vivendi au sein du capital tout en donnant au groupe les moyens de faire émerger un acteur des médias de taille européenne (voir La rem n°53, p.36). Il aura fallu attendre avril 2021 pour que le contentieux avec Vivendi, qui reste le deuxième actionnaire de MFE, soit finalement réglé, Vivendi devant à terme céder sa participation (voir La rem n°57-58, p.43). Depuis, MFE peut donc se consacrer à son développement européen. Celui-ci passe par le rappro­chement de ses actifs audiovisuels en Espagne et en Italie et par un rapprochement avec le groupe allemand ProSiebenSat.1.

En ce qui concerne les activités espagnoles, MFE a lancé, le 16 mars 2022, une offre publique d’achat (OPA) sur la part de capital de Mediaset España qu’il ne contrôle pas, soit 44,31 % de l’ensemble qui coiffe les chaînes leaders en Espagne : Telecinco et Cuatro. L’opération, estimée à 780 millions d’euros, aboutira seulement si les actionnaires minoritaires acceptent de céder leurs parts, la prime proposée étant de 12,1 % par rapport au prix de l’action le 11 mars 2022, juste avant la suspension de la cote de Mediaset España. L’ensemble est donc estimé à quelque 1,76 milliard d’euros. Comme la transaction est payée en partie en actions MFE et que la plus-value d’une consolidation pour les actionnaires n’est pas évidente, rien ne dit que l’opération aboutira. Elle est pourtant nécessaire si MFE veut arrimer ses activités espagnole et italienne à d’autres actifs européens, des parti­cipations dans des filiales limitant de facto les possibilités de synergies et de mutualisations.

En Allemagne, la même logique devra donc être appliquée, qui conduira immanquablement Mediaset à proposer de racheter ProSiebenSat.1, un groupe par ailleurs convoité par Bertelsmann pour le fusionner avec RTL – une opération similaire à la fusion TF1-M6 en France. Outre-Rhin, l’ex-Mediaset a pris les devants. Il est entré au capital de ProSiebenSat.1 dès 2019, puis s’y est renforcé en 2020 (voir La rem n°54, p.28). Juste avant l’annonce de son OPA sur Mediaset España, MFE indiquait avoir encore augmenté sa participation dans ProSibenSat.1, à plus de 25 %. Au-delà de 30 %, MFE devra lancer une OPA. Pour MFE, jouer l’effet de taille en Europe est désormais essentiel afin de résister aux concurrences venues des services de streaming vidéo. Seules des alliances européennes, notamment dans la télévision en clair, bien moins rentable que les offres sur abonnement, permettront d’avoir encore demain les moyens d’investir dans la production et de rivaliser sur le marché des droits avec les services mondiaux de SVOD.

